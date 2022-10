Jongerenraad: jeugd moet zich kunnen herkennen in politie

Jezelf herkennen

De jongerenambassadeurs spraken open met elkaar over het advies en de documentaire De Blauwe Familie. Alle jongeren zagen de documentaire en het later uitgegeven statement van de strategische top. Het deed Huzer deugd dat de Jongerenraad met zo veel passie sprak over deze gevoelige onderwerpen. ‘Luisteren naar en begrip hebben voor elkaar zijn toch eigenlijk doodnormaal, maar wat maakt nou dat we onvoldoende oog hebben voor elkaar? Ik noem dat onderhoud van je vakmanschap. Het is niet zo moeilijk. Gewoon vragen hoe het met je gaat. En dan echt luisteren.’

Fatima Al-Oqbi van de Jongerenraad: ‘De kern van het probleem is dat we elkaar niet kunnen of willen begrijpen. Daar moet de politie vooral in investeren.’