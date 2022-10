Getuigen gezocht van zware mishandeling

Die avond, rond 20.00 uur, waren een man en zijn vriendin aan het winkelen op de Euterpedreef in Utrecht. Ze waren net onderweg naar hun auto. Om bij de parkeerplaats te komen moeten zij de Euterpedreef oversteken. Op deze weg stond een grijze Chevrolet. Ze lopen achter de auto langs en krijgen een conflict met de inzittenden van deze auto. De twee besluiten om naar hun auto te lopen en te vertrekken. Maar wanneer ze bij de auto staan stapt iemand uit de Chevrolet en haalt direct uit naar de man. Het slachtoffer valt knock-out op de grond. De vrouw wil haar vriend helpen, maar wordt vervolgens zelf ook in elkaar geslagen. Er komen nog twee personen uit de auto. Zij trekken de agressieve jongen mee terug de auto in. Vervolgens gaan ze er vandoor.



Inmiddels was er door een getuige al met 112 gebeld. De politie en een ambulance kwamen ter plaatse. De jongen die werd geslagen is meegenomen naar het ziekenhuis. Hij liep verschillende verwondingen en een zware hersenschudding op.



Signalement man die sloeg

- Licht getint;

- 20 jaar;

- zwart kort kroezig haar;

- donkere kleding.

Uw hulp

De politie komt graag in contact met mensen die getuigen zijn geweest van de ruzie en mishandeling. Mogelijk is dit incident door omstanders gefilmd. Die beelden kunnen van belang zijn in het onderzoek en wil de politie graag hebben. Heeft u meer informatie of beelden? Neem dan contact op met de politie via 0900-8844. Liever anoniem uw tip doorgeven? Bel dan met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.