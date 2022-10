Twee aanhoudingen na ontploffingen zwaar vuurwerk

Op die bewuste zondag vonden er in de nacht en namiddag meerdere ontploffingen plaats, die werden veroorzaakt door zwaar vuurwerk. Hierbij raakte een collega gewond en werden er meerdere goederen vernield. Na een getuigenoproep is de politie met behulp van tips de verdachten op het spoor gekomen.

Aanhoudingen

Deze week zijn er twee inwoners uit Dronten aangehouden die in verband worden gebracht met de ontploffingen. Op vrijdag 7 oktober is een 16-jarige jongen aangehouden. De dag erna, op zaterdag 8 oktober, is een 19-jarige man aangehouden. Beide verdachten zijn inmiddels heengezonden en mogen de afwikkeling van hun strafzaak, onder voorwaarden, in vrijheid afwachten.