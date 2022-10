Explosie woning Sluiskreek

Dinsdagavond 11 oktober rond 22.20 uur ging een explosief af voor de voordeur van een woning aan de Sluiskreek in Rotterdam-Zuid. In de nacht van zaterdag 8 op zondag 9 oktober was het een paar deuren verderop ook raak, eveneens met een explosie.



Het is onbekend hoeveel mensen er tijdens de explosie van dinsdagavond in de woning waren. Toen de hulpdiensten arriveerden, waren vier kinderen in de woning. Die zijn via de achterzijde naar buiten gehaald. Niemand raakte gewond.



Nadat het Team Explosieven Verkenner (TEV) had vast gesteld of de woning veilig betreden kon worden, startte de Forensische Opsporing met het sporenonderzoek. Ook zal gekeken worden naar beschikbare camerabeelden, zal de politie spreken met getuigen en zal er een buurtonderzoek plaatsvinden. Als er mensen zijn met informatie of beelden die het politie-onderzoek kunnen helpen, vragen wij u dit te delen met de politie.