Grootschalig onderzoek naar criminele organisatie, zeven verdachten aangehouden

Ruim twee jaar geleden startte de recherche onder leiding van het Openbaar Ministerie (OM) in Rotterdam een onderzoek naar de mogelijke criminele en ondermijnende activiteiten van de verdachten. Er was informatie beschikbaar dat de verdachten betrokken waren bij de handel in verdovende middelen en witwassen. Het onderzoeksteam denkt dat afgelopen jaren een geldbedrag van meer dan honderd miljoen euro is witgewassen door de verdachten.

Doorzoekingen

Aan de actiedag van vandaag hebben honderden rechercheurs meegewerkt. Vanochtend vroeg is het arrestatieteam de woningen van verdachten binnengevallen om tot hun aanhouding over te kunnen gaan. Bij een bedrijfspand in Nieuwerkerk a/d IJssel en op een ander adres in Montfoort is de bewakingseenheid ingezet om ervoor te zorgen dat rechercheurs die in het pand aanwezig waren veilig hun werk konden doen.

In totaal heeft de recherche 22 woningen en bedrijfspanden doorzocht. Ook in het buitenland zijn agenten van de politie actief geweest met het zoeken naar meer informatie over de verdachten en bewijs van hun mogelijk criminele activiteiten. Bij de doorzoekingen van vandaag zijn onder meer dure auto's en contant geld in beslag genomen. Daarnaast gaan rechercheurs en digitaal specialisten aan de slag met de inhoud van bedrijfsadministratie, telefoons en computers die vandaag zijn meegenomen.

Voorgeleiding

Alle verdachten zitten vast en worden gehoord over hun rol en betrokkenheid bij de criminele organisatie. Zolang zij vast zitten zijn aan de verdachten ook beperkingen opgelegd, wat betekent dat zij alleen contact mogen hebben met hun advocaat. Vrijdag worden de verdachten voorgeleid aan de rechter-commissaris.

Ondermijning

Het onderzoek van vandaag gaat om zware, georganiseerde misdaad. Wij noemen dat ondermijning. Hierbij raken de onderwereld en onze samenleving met elkaar vermengd. Want om illegale activiteiten in de onderwereld uit te voeren, maken criminelen gebruik van diensten van burgers en bedrijven uit de bovenwereld.

Met het illegaal verdiende geld kunnen criminelen hun criminele activiteiten uitbreiden. Dit trekt weer meer en zwaardere criminaliteit aan. Criminelen zetten ook burgers en ondernemers onder druk om mee te werken. Zo worden ook mensen zonder verkeerde bedoelingen de criminaliteit ingetrokken. De onderwereld maakt op deze manier onze samenleving minder veilig.

Aanpak politie en OM

Samen met lokale, regionale, nationale en internationale partners pakt de politie ondermijning aan. We doen onderzoek naar criminele activiteiten en betrokken personen. We proberen het OM voldoende bewijs te leveren om criminelen te vervolgen en crimineel vermogen af te pakken. We verstoren criminele bedrijfsprocessen en delen informatie met collega’s en partners.