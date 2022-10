Drie aanhoudingen na vechtpartij

Bergen op Zoom - Op de Noordsingel in Bergen op Zoom werd in de nacht van zondag 9 op maandag 10 oktober een 48-jarige man uit die plaats aangehouden. De politie onderzoekt of hij betrokken is bij een openlijke geweldpleging die even voor zijn aanhouding plaatsvond bij een café in het centrum van Bergen op Zoom. Dinsdagochtend werden nog twee verdachten aangehouden.