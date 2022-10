Man van vrijheid beroofd en mishandeld, politie zoekt getuigen en camerabeelden

Getuigenoproep

De recherche in Tilburg komt graag in contact met getuigen van deze ontvoering. Het onderzoeksteam heeft al camerabeelden. Maar mensen die denken te beschikken over camerabeelden, kunnen deze nog steeds aanleveren bij het onderzoeksteam. Heb je informatie voor het onderzoeksteam kan helpen bel dan met 0900-8844 of via een tipformulier. Je blijft anoniem als je informatie over deze zaak deelt met Meld Misdaad Anoniem 0800-7000 of via www.meldmisdaadanoniem.nl. Vermeld voor een snelle afhandeling het dossiernummer: 2022263483