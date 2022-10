Man aangehouden voor moord en handel in cocaïne

De politie hield de man aan in een woning in Almere en deed, onder leiding van de rechter-commissaris, zoekingen op, tot nu toe, in ieder geval zeven verschillende locaties. Zo zocht de politie in woningen, een hotelkamer en een bedrijf in Amsterdam, Almere en Rotterdam, Diemen. De politie zocht onder andere naar gegevensdragers en administratie.

De man is ingesloten voor verhoor en wordt vrijdag voorgeleid aan de rechter-commissaris in Rotterdam.