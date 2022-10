Woningoverval Stationsplein Den Haag in Team West

Woningoverval 'Y' gebouw Den Haag

Op zaterdag 16 juli rond 14.00 uur is een appartement in het 'Y' gebouw aan het Stationsplein in Den Haag overvallen. Rond dat tijdstip werd bij het 29-jarige slachtoffer aangebeld. Ze keek door het kijkgaatje van haar voordeur keek, zag zij een man met een DHL-jas en een pakketje. Toen het slachtoffer de deur open deed werd ze direct door deze man vastgepakt en de gang ingeduwd. De overvaller pakte op een mes en maakte steekbewegingen in de richting van het gezicht van het slachtoffer. Ze probeerde het mes te ontwijken en raakte daarbij gewond aan haar hand. Het slachtoffer valt achterover en ziet dan nog een tweede man in de gang staan. Nadat de andere aanwezige mensen in de woning beginnen te gillen en schreeuwen rennen de twee woningovervallers weg. De overval lijkt een gerichte actie. Het slachtoffer is nog erg bang want ze weet nog steeds niet waarom juist zij werd uitgekozen. In de uitzending worden camerabeelden getoond van de twee verdachten.



Bankhelpdeskfraude Den Haag

Een 83-jarige mevrouw uit Den Haag werd het slachtoffer geworden van bankhelpdeskfraude op donderdag 17 februari. Een zogenaamde bankmedewerkster paste onder valse voorwendselen in haar woning de computer aan. Ze zette bij het slachtoffer thuis geld van haar spaarrekeningen over naar haar betaalrekeningen en haar opnamelimiet verhoogd. In totaal is ruim 2.600 euro opgenomen. In de uitzending worden camerabeelden getoond van deze pinster.



Bankhelpdeskfraude Waddinxveen

Op maandag 18 april werd een bejaarde inwoonster uit Waddinxveen door een zogenaamde bankmedewerker gebeld. Deze vertelde dat haar computer een virus heeft en dat hij bij haar thuis zou langskomen om dit te verhelpen. Even later kreeg de inwoonster bezoek van deze nepmedewerker en haar pinpas afgegeven. In Nieuwerkerk aan de IJssel werd later door een onbekende man met deze bankpas gepind. In de uitzending worden camerabeelden getoond van de pinner.



Uitzendingen

Team West: iedere dinsdag om 17.00 uur bij TV West. De uitzending wordt ieder uur herhaald. Op woensdag wordt Team West nog een aantal keer herhaald.

Opsporing Verzocht: iedere dinsdag rond 21.15 uur op NPO1. De uitzending wordt herhaald op woensdag op NPO2 om 13.25 uur.