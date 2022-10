Twee verdachten aangehouden na vuurwerkvondst

Tijdens een controle in de personenauto troffen wij illegaal vuurwerk en verdovende middelen aan. Ook is er in de woning van een van de verdachten nog vuurwerk aangetroffen, onder zijn bed. In totaal ging het om 23 kilo aan vuurwerk. Het ging hierbij voornamelijk om zwaar vuurwerk. Er werden ook 50 sealbags met verdovende middelen aangetroffen.



Illegale opslag vuurwerk

Het opslaan van grote hoeveelheid vuurwerk in een woning of garage is levensgevaarlijk. Brand- en ontploffingsgevaar liggen op de loer. Vermoedt u bij u in de buurt een illegale opslag van vuurwerk, twijfel niet en bel 0900-8844. Liever anoniem? Belt u dan met Meld Misdaad Anoniem 0800-7000.