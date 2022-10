Zoektocht in Eibergen naar vermiste man uit Borculo

Onderzoek

In het onderzoek naar de vermiste Wico heeft de politie al eerder onderzoek verricht in een woning aan de Heerlijkheidstraat en in een woning aan de Pagendijk. Dit heeft helaas nog niet geleid tot de verblijfplaats of het aantreffen van de man.

Hij is sinds half mei vermist en werd mogelijk voor het laatst gezien in Enschede. Zijn laatst bekende woonadres is in Borculo. Gezien de verstreken tijd zijn er zorgen over hem en is de kans groter dat de man niet meer in leven is. De politie houdt alle scenario’s open. Ook een misdrijf kan niet worden uitgesloten, nu onduidelijk is of Wico nog in leven is. De afgelopen tijd hebben we door onderzoek inzichtelijk proberen te maken wat er met Wico gebeurd kan zijn of waar hij is. We hebben een tijdlijn kunnen maken waar hij het laatst is geweest nadat hij zijn woning heeft verlaten. Het is daarom belangrijk dat mensen die meer informatie hebben, hoe klein dan ook, dit met ons delen.

Geef informatie door

Mensen die informatie hebben of Wico hebben gezien vragen we direct contact op te nemen met de politie op 0900-8844 of via de tiplijn op 0800-6070. Volledig anoniem tippen kan via 0800-7000. Ook is het mogelijk om onderstaand tipformulier in te vullen en eventueel beeldmateriaal bij te voegen. Alle informatie, hoe klein het misschien ook lijkt, kan van belang zijn voor het onderzoek.

2022338877 SP