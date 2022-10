Drie aanhoudingen na onderzoek naar grootschalige bankpasfraude

De politie startte het onderzoek na een aangifte van bankpasfraude in Zoetermeer, in juni 2022. Tijdens dit onderzoek lukte het rechercheurs tientallen zaken verspreid over het hele land te koppelen aan dezelfde verdachten.



Dit leidde ertoe dat de politie twee personen kon aanhouden. Verder onderzoek naar deze personen, hun woningen en digitale gegevensdragers bracht de betrokkenheid van nog een derde persoon aan het licht. Deze persoon had mogelijk een aansturende rol in de bankpasfraude. Deze verdachte is woensdag 12 oktober aangehouden in Amsterdam.



Werkwijze oplichters

De oplichters gingen telkens op eenzelfde manier te werk. Vooral oudere mensen werden telefonisch benaderd door een persoon die zich voordeed als een bankmedewerker. Door middel van een babbeltruc werden de slachtoffers overtuigd hun bankpas af te geven aan een koerier die bij hen aan de deur kwam. Op slinkse wijze werd de bijbehorende pincode achterhaald, waarna de verdachten de bankrekening van de ouderen plunderden.

Telefonische babbeltruc

Via de telefoon kunnen oplichters ook u benaderen. De beller doet zich voor als bankmedewerker of medewerker van een andere belangrijke organisatie. Zij proberen u te overtuigen om direct geld over te maken of ze proberen belangrijke informatie bij u los te krijgen zoals uw inloggegevens, pincodes of beveiligingscodes. Soms wordt zelfs gevraagd om direct toegang te geven tot uw computer.

Wat kunt u zelf doen?

Vertrouwt u het niet helemaal?

Verbreek de verbinding en zoek zelf het telefoonnummer van de organisatie op.

Bel vervolgens de organisatie om te controleren of het verzoek dat ze u deden klopt.

Banken en andere organisaties zullen NOOIT om persoonlijke inloggegevens vragen of een bankpas thuis op komen halen.

Bent u slachtoffer?

Bent u zelf slachtoffer geworden van een babbeltruc? Doe dan altijd aangifte bij de politie via 0900-8844. Hoe meer slachtoffers aangifte doen, hoe groter de kans dat wij de oplichters kunnen opsporen en aanhouden.