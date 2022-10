Getuigen gezocht na inbraak bij juwelier

Rond 3.00 uur ging het alarm af, waarna de politie werd ingelicht. Toen agenten aankwamen bij de juwelier bleek het inderdaad te gaan om een inbraak. Het glas in de gevel van de juwelier was stuk en voor het pand stond een voertuig, welke gestolen bleek. Het voertuig is vroeg op de ochtend weggesleept en in beslag genomen.

Getuigen gezocht

Op dit moment doet de politie buurtonderzoek en worden camerabeelden uitgekeken. Heeft u iets gezien of heeft u wellicht ook camerabeelden die het onderzoeksteam kunnen helpen? Neem dan contact op via 0900-8844 of upload de beelden via onderstaand tipformulier. Anoniem melding maken kan ook via 0800-7000.