Tweede aanhouding in onderzoek naar straatroof

Elsloo - Eind augustus vond er een straatroof plaats in Meerssen. Dinsdagochtend werd de eerste verdachte in dit onderzoek aangehouden in Stein. Dinsdagavond kon in Elsloo ook de tweede verdachte worden aangehouden: een 21-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats.