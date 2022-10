Getuigen gezocht na meerdere brandstichtingen Zeewolde

Op dinsdagavond 11 oktober kreeg de politie rond 20.30 uur een melding van een brand in een mobiele toiletcabine op de Horsterweg in de buurt van het zwembad in Zeewolde. De overige drie branden vonden plaats in de nacht van 12 op 13 oktober in het centrum van Zeewolde op de Open Hof, Sterrekruid en het Weteringplein. Daarbij ging het om huisvuilcontainers. De politie doet onderzoek naar de toedracht van deze branden.

Oproep getuigen

Heeft u iets gezien? Heeft u camerabeelden? Of weet u meer over deze branden? Help mee met het politieonderzoek! U kunt contact opnemen met de politie via telefoonnummer 0900-8844 of bel anoniem met 0800-7000. Ook kunt u tips en camerabeelden direct toesturen via onderstaand tipformulier.