Trap niet in de babbeltruc van de zogenaamde GGD-medewerker

Soest - De afgelopen weken hebben meerdere mensen in Soest melding gemaakt van (poging tot) oplichting door een zogenaamde GGD-medewerker. Met een babbeltruc via de telefoon verkoopt de oplichter zogenaamd zelftesten die hij later zal bezorgen bij de mensen thuis. Eenmaal aan de deur vraagt de oplichter om uw bankpas en loopt daarmee weg.