Drie verdachten aangehouden na steekincident – getuigen gezocht

Het steekincident vond woensdagavond 12 oktober tussen 20.35 en 20.50 uur plaats op het parkeerterrein aan de Willemsbeekweg ter hoogte van Plein 1945. Voorafgaand aan het steekincident heeft vermoedelijk een woordenwisseling plaatsgevonden. Het slachtoffer, een 31-jarige man uit IJmuiden, werd hierbij gestoken en is met verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis. Er zijn twee 21-jarige jongemannen en een 17-jarige jonge vrouw aangehouden. Zij worden verdacht van openlijke geweldpleging.

Getuigenoproep

Wat de exacte aanleiding van dit conflict en het uiteindelijke steekincident is geweest, is nog onduidelijk. De recherche heeft deze zaak in onderzoek en is op zoek naar getuigen. Heeft u iets gezien of gehoord dat met dit incident te maken kan hebben? Of heeft u andere informatie die belangrijk kan zijn voor het onderzoek? Neem dan contact op met de politie via 0900-8844 of Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000. Vermeld daarbij onderstaand dossiernummer. Ook beelden kunnen een belangrijke rol spelen bij het onderzoek. Beschikt u over relevante camerabeelden? Upload deze dan gemakkelijk via onderstaand tipformulier. Vermeld voor een snelle afhandeling het dossiernummer:2022213001.