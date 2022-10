Agenten houden man met vuurwapen in Rozenburg aan

Stockfoto politie

Een getuige had kort voor de arrestatie de politie gebeld met de mededeling dat een man roerloos op een bankje op de Bosseplaat zat. Toen de agenten poolshoogte kwam nemen, zagen ze de man daadwerkelijk zitten. Hij maakte de indruk dat hij mogelijk onder invloed was.



Onwel

Toen de agenten hem controleerden werd bij hem een echt vuurwapen gevonden en in beslaggenomen. In de politieauto leek de man onwel te worden en voor hem werd een ambulance gebeld. In het ziekenhuis bleek dat hij niets mankeerde en de man kon alsnog mee naar het bureau.