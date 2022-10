Hennepkwekerij aangetroffen in tussenwoning Zierikzee

Naar aanleiding van een anonieme melding via Meld Misdaad Anoniem stelde de politie een onderzoek in. Toen aanwijzingen naar voren kwamen dat de informatie serieus genomen moest worden, is het netwerkbedrijf van de elektriciteitsmaatschappij ingeschakeld om metingen te doen. Uit die metingen bleek dat er hoogstwaarschijnlijk een kwekerij in de woning aanwezig was.

Gevaarlijke aanleg elektriciteit

Woensdag traden agenten de woning binnen. Zij troffen een in werking zijnde hennepkwekerij aan met 148 planten. Een gespecialiseerd bedrijf kwam naar Zierikzee om de kwekerij te ontmantelen. Een medewerker van het netwerkbedrijf deed onderzoek naar de aanleg van stroom. Hij ontdekte dat de stroom op een zeer amateuristische manier naar de kweekruimte werd geleid. Aansluitingen waren zwartgeblakerd en het had vermoedelijk niet lang meer geduurd of de hele buurt had zonder stroom gezeten. Bij dergelijke onprofessionele aanleg van elektriciteit is er eveneens een reëel gevaar voor brand. Omdat deze woning een tussenwoning betrof, is dat brandgevaar er niet alleen voor de bewoner zelf, maar ook voor omwonenden. Om het risico te beperken sloot het netwerkbedrijf de woning af van de stroomtoevoer.

Maatregelen

De woning betreft een huurwoning. De verhuurder van het pand is in kennis gesteld van de vondst van de kwekerij en heeft maatregelen aangezegd. Ook de gemeente Schouwen-Duiveland is op de hoogte gebracht. De gemeente kan, na ontvangst van een bestuurlijke rapportage van de politie, gebruik maken van de Wet Damocles. Die wet biedt de burgemeester van een gemeente de mogelijkheid om een pand te sluiten voor een bepaalde termijn.

Hennep is niet onschuldig

Hennepteelt is niet onschuldig. Achter de hennepteelt gaat een wereld van georganiseerde, ondermijnende criminaliteit schuil. Kwekerijen brengen bovendien grote risico’s voor de omgeving met zich mee, zoals brandgevaar. Sociaal kwetsbare mensen worden verleid om via de hennepteelt snel geld te verdienen. En wie deze criminele wereld eenmaal betreedt, stapt er niet gemakkelijk weer uit. Door hennepteelt aan te pakken, voorkomen we dus ook nieuwe drugscriminelen.

Hennepteelt aanpakken voorkomt nieuwe drugscriminelen

Winst uit hennep wordt bovendien vaak gebruikt om te investeren in de handel van andere, meer lucratieve drugs zoals cocaïne. De aanpak van hennepteelt heeft daarmee ook direct effect op de bestrijding van andere drugscriminaliteit.

Brandgevaar

Mocht zich een hennepkwekerij bij u in de buurt bevinden, dan loopt u risico op brand door kortsluiting en lekkage. Criminelen die zich bezighouden met illegale hennepteelt gebruiken onderling veel geweld. De schade die de hennepteelt veroorzaakt is groot. Woningcorporaties en energiebedrijven draaien op voor de kosten veroorzaakt door lekkages, brandschade en illegaal afgetapte energie. Deze kosten worden uiteraard ook doorberekend naar de gebruiker, uiteindelijk betaalt ook u mee aan de schade die wordt veroorzaakt door hennepkwekers.

Help mee hennepkwekerijen te bestrijden!

Ruikt u henneplucht of denkt u dat er een hennepkwekerij in uw buurt zit? Meld verdachte situaties, Onderstaande punten kunnen wijzen op een hennepkwekerij:

- Aanwezigheid van hennepgeur;

- Onveilige situaties door illegale aanpassingen in de meterkast of elektriciteitsaansluiting;

- Constant zoemend of ronkend geluid;

- Beslagen/afgeplakte ramen of gordijnen die nooit opengaan.

Prioriteit

Politie, openbaar ministerie en gemeenten stellen hoge prioriteit aan de aanpak van illegale hennepkweek en -teelt. De plantages veroorzaken vaak stankoverlast, leveren brandgevaar op en bovendien is er dikwijls een relatie met georganiseerde misdaad (geweld, inbraken, overvallen, ripdeals en liquidaties). Burgers die tips hebben over de aanwezigheid van hennepkwekerijen kunnen dit doorgeven:

- via 0900-8844 of WhatsApp (0612207006),

- anoniem via 0800-7000 of het meldingsformulier van www.meldmisdaadanoniem.nl