Hennepkwekerij in bedrijfspand, twee personen aangehouden

Agenten waren samen met medewerkers van de gemeente bij het pand voor een controle. Zij roken een henneplucht en zijn het pand binnengegaan. Ze zagen dat de bedrijfshal was ingericht als hennepkwekerij, hennepstekkerij en een droogruimte. In het pand lag verder een gasdrukwapen en een flinke partij sigaretten. Het wapen en de sigaretten zijn in beslag genomen. Een medewerker van de energiemaatschappij constateerde dat de stroom illegaal werd afgetapt. Twee mannen van 54 jaar en 33 jaar uit Tilburg zijn aangehouden en zitten vast voor verhoor. De Douane doet verder onderzoek naar de herkomst van de sigaretten.