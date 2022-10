Mannen aangehouden op verdenking van bezit harddrugs

Surveillerende politieagenten zagen woensdagmiddag rond 14.15 uur tijdens hun werk een vermoedelijke drugsdeal en besloten de bestuurder van een van de betrokken auto’s te controleren. Dat gebeurde korte tijd later op de Hofjesweg in Terheijden. De verdachte, een 40-jarige man uit Bergschenhoek, bleek inderdaad harddrugs bij zich te hebben, iets meer dan 15 gram vermoedelijk cocaïne. De man is aangehouden op verdenking van het bezit van harddrugs en meegenomen naar het politiebureau voor nader onderzoek en verhoor. Hij is na verhoor weer vrijgelaten, maar blijft verdachte en moet zich op een later moment voor de rechter verantwoorden.

Niet uit de auto

Ook in Etten-Leur hielden agenten een man aan op verdenking van het bezit van harddrugs. Het gaat hier om een 28-jarige man uit Breda. Hij trok woensdagavond 12 oktober 2022 rond 21.15 uur in de Bisschopsmolenstraat de aandacht van de politie, omdat hij abrupt zijn auto parkeerde. Toen hij vervolgens geen aanstalten maakte om uit te stappen, besloten de agenten hem te controleren. Op dat moment zagen ze een tweede man naar de geparkeerd staande auto lopen en iets aan de bestuurder geven of van hem aanpakken. Deze man is gecontroleerd en zijn gegevens zijn genoteerd, maar hij mocht zijn weg vervolgens.

Vervolgens controleerden de agenten de man in de geparkeerde auto, een 28-jarige man uit Breda. Hij bleek onder andere in het bezit te zijn van harddrugs, vermoedelijk cocaïne en Xtc-pillen en van enkele honderden euro’s. De man is aangehouden op verdenking van bezit van harddrugs en meegenomen naar het politiebureau. De auto waarin hij reed is voor nader onderzoek in beslag genomen. Hij is voor nader onderzoek en verhoor in de cel gezet en zit nog vast.