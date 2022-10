Uiteindelijk loop je tegen de lamp

In januari van dit jaar deed de eigenaar van een personenauto aangifte van vernieling van zijn auto. De politie stelde een onderzoek in, hoorde getuigen en nam een aangifte op van de eigenaar van de auto. Die verklaarde dat hij de auto onbeschadigd had geparkeerd aan de Spoorlaan in Oudenbosch. Op dat moment begon een man tegen hem te schreeuwen dat hij zijn auto ergens anders moest zetten. De eigenaar ging hier niet op in en later bleek zijn auto vernield te zijn. Het achterlicht was kapot gemaakt. Volgens getuigen had de schreeuwende man dit gedaan door tegen de auto te trappen.

Omdat de identiteit van de verdachte bekend was, gaf de officier van justitie toestemming voor zijn aanhouding buiten heterdaad. De verdachte werd vervolgens gesignaleerd in de politiesystemen.

Op woensdagmiddag (12 oktober) werd de man aangehouden in Breda. Hij is voor verhoor overgebracht naar een politiecellencomplex. Op het moment van zijn aanhouding had de man een geldbedrag van enkele honderden euro’s in zijn bezit. Een deel van dit geld is door de politie in beslag genomen zodat het slachtoffer de door hem geleden schade vergoed ziet. Na verhoor is de verdachte in vrijheid gesteld.