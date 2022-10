Getuigen gezocht voor ontploffing op de Fleskensstraaat in Geldrop

Oproep naar getuigen

De politie is op zoek naar eventuele getuigen van deze ontploffing en naar mogelijke camerabeelden uit de omgeving. Getuigen en iedereen met mogelijk andere informatie of camerabeelden roepen we op om zich te melden bij de districtsrecherche in Helmond via 0900-8844. U kunt uw informatie ook anoniem delen via Meld Misdaad Anoniem. 0800-7000.