Getuigen gezocht van overval op supermarkt

De overval vond rond 16.30 uur plaats. Twee personen renden de supermarkt in en eisten geld. Tijdens de bedreiging van de medewerkers zou een mes en een hamer gebruikt zijn. Beide verdachten verlieten enkele ogenblikken later de winkel en gingen er zonder buit vandoor in de richting van de Aziëweg. Niemand raakte bij deze overval lichamelijk gewond. De politie heeft direct onderzoek ingesteld en onder andere camerabeelden veiliggesteld en getuigen gehoord. De districtsrecherche zet dit onderzoek voort.

Getuigenoproep

De politie komt graag in contact met mensen die mogelijk deze onbekende daders hebben gezien in de omgeving van de Floriadastraat, vóór of na de overval. Van de verdachten is het volgende bekend: twee mannen, vermoedelijk heeft een verdachte een licht getinte en de ander een donkere huidskleur, droegen zij beide donkere kleding en hadden een capuchon op.

Heeft u iets gezien in die omgeving dat te maken kan hebben met deze overval? Neemt u dan alstublieft contact op met de politie via 0900-8844 of Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000. Ook kunt u informatie doorgeven via onderstaand tipformulier. Hier kunt eventueel ook beeldmateriaal uploaden. Vermeld voor een snelle afhandeling het dossiernummer: 2022214356.