Getuigen gezocht van woninginbraak Marjoleinpad

Onderzoek in woning naar inbraak

Rond 21.40 uur kreeg de politie de melding van een inbraak in de woning. Ter plaatse bleek dat de bewoner twee mannen in de woning had aangetroffen. Na een schermutseling sprong de 17-jarige verdachte uit Haarlem het raam uit en raakte hierbij gewond. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. De andere, nog onbekende, verdachte ging er te voet vandoor in de richting van de sportvelden.

Getuigenoproep

De politie vraagt mensen die vrijdagavond vóór of rond 21.40 uur iets hebben gezien in de omgeving van het Marjoleinpad, en nog niet met de politie gesproken hebben, contact op te nemen via 0900-8844. Camerabeelden uit de omgeving, bijvoorbeeld van de deurbelcamera of dashcam, zijn ook zeer welkom. Er is een signalement van de verdachte die er te voet vandoor ging: jongeman, ongeveer 15 jaar oud, tussen de 1.60 en 1.65 meter lang, volledig in het zwart gekleed en hij had een capuchon op.

Mensen die deze verdachte mogelijk hebben gezien en meer kunnen vertellen over de vluchtroute, vragen we ook om contact op te nemen.

De recherche is een onderzoek gestart naar de inbraak. Of er iets is buitgemaakt bij de inbraak maakt onderdeel uit van het onderzoek.

2022214619