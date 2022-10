Getuigen gezocht gewapende overval snackbar

Het was bijna tegen sluitingstijd toen twee gemaskerde mannen de snackbar binnenkwamen. Zij bedreigden direct de medewerker met een vuurwapen en vroegen om geld. Door oplettende getuigen werd direct een melding gedaan bij de politie die daardoor snel ter plaatse was. Toen zij arriveerden bij de snackbar waren de twee verdachten al gevlucht via de achterdeur. Er is nog gezocht in de omgeving van het Van Hogendorpplein maar helaas werden de twee verdachten niet aangetroffen. Zij hebben geen buit gemaakt.

Signalement

De politie is op zoek naar twee verdachten. Beiden waren donkergekleed en hadden een dun postuur. Tijdens de overval droegen zij een zwart masker.

Hebt u informatie?

De recherche doet op dit moment onderzoek en roept getuigen op zich te melden. Ook als u bijvoorbeeld camerabeelden uit de omgeving hebt dan kan uw informatie het onderzoek helpen. Bel 0900-8844 of anoniem naar M. 0800-7000. Ook kunt u gebruikmaken van het onderstaande tipformulier. Hier kunt u ook camerabeelden in uploaden.