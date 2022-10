Arrestatie na babbeltruc

De verdachte, een 45-jarige man uit Tilburg, belde aan bij een 85-jarige vrouw. Hij verkocht doosjes chocolade voor een goed doel. De man kwam even later terug en vroeg of ze geld kon wisselen. Zij liet hem binnen en na zijn vertrek miste ze de portemonnee met geld. De Bijzondere Opsporingsambtenaren van de gemeente zagen de verdachte op straat en droegen hem aan de politie over. De verdachte zit vast voor nader onderzoek. Bij zijn aanhouding kwamen nog meer dozen chocolade uit zijn tas.

Oplichters ogen vaak betrouwbaar

Ze komen aan de deur of spreken mensen aan op straat met een mooie smoes. Vervolgens stelen zij geld en andere waardevolle bezittingen. Dieven doen zich soms ook voor als meteropnemer of reparateur. Of ze zeggen bijvoorbeeld dat ze van de bank zijn of van de thuiszorg. Ook vragen ze soms om een glas water of een pen om tijd te krijgen voor de diefstal. Na het plegen van het delict verlaten de verdachten, vaak onopvallend, de plaats delict..

Slachtoffer van babbeltruc? Doe altijd aangifte!

Bent u slachtoffer van een babbeltruc en de dader is verdwenen? Bel dan met de politie op nummer 0900-8844. Als de dader nog in de buurt is, belt u direct met 112. De kans dat de dader dan wordt gepakt is groot.