Getuigen gezocht van zware mishandeling

De politie zoekt getuigen en camerabeelden van de zware mishandeling. De toedracht is onduidelijk. Er ontstond mogelijk onenigheid waarbij het slachtoffer, een 40-jarige man uit Bergen op Zoom, ernstige verwondingen opliep. Terwijl hij op de grond ligt, wordt hij vermoedelijk nog geschopt. Agenten arresteerden een 45-jarige man uit Bergen op Zoom en een 28-jarige vrouw uit Almere. De politie heeft het vermoeden dat zij elkaar kennen. De verdachten zitten vast voor onderzoek.

Getuigenoproep

De politie komt graag in contact met getuigen of mensen die camerabeelden hebben gemaakt. Zij kunnen bellen met 0900-8844 of contact opnemen via het Politie WhatsApp nummer 06 – 1220 7006, of via een tipformulier. Je blijft anoniem als je informatie over deze zaak deelt met Meld Misdaad Anoniem 0800-7000 of via www.meldmisdaadanoniem.nl. Vermeld voor een snelle afhandeling het dossiernummer: 2022-273703.