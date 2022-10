Explosie bij woning, politie zoekt getuigen

Omstreeks 01.30 uur die nacht kreeg de politie meerdere meldingen van een harde knal nabij de Burgemeester de Voogtlaan. Ter plaatse bleek dat in het appartementencomplex een ontploffing was geweest. Hoewel er niemand gewond raakte, ontstond er veel schade. Uit een eerste onderzoek blijk dat de ontploffing niet het gevolg is van een technisch mankement. De politie gaat dan ook uit van opzet. Nader onderzoek door onder andere de Forensische Opsporing in het portiek en aangetroffen sporen moet daar meer helderheid in geven. Vier bewoners van het complex moesten hun woning tijdelijk verlaten. Andere bewoners mochten na verloop van tijd weer hun woning in.

Tips? Bel ons!

De politie start een onderzoek en is daarbij op zoek naar getuigen. Heeft u informatie over wat er vannacht in het portiek heeft plaats gevonden? Bel dan de politie. Heeft u beelden vastgelegd bijvoorbeeld via een deurbelcamera? Laat het ons weten of stuur de beelden in via politie.nl. Heeft u wellicht iemand voorafgaande aan de ontploffing zich in de omgeving van het appartementencomplex zien ophouden, laat het ons ook weten en bel 0900-8844 of meld Misdaad Anoniem 0800-7000.