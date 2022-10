Getuigen gezocht van mishandeling op taxistandplaats Purmerend

Die nacht is de Purmerender tussen 24.00 uur en 00.20 uur in gesprek met een taxichauffeur. Er ontstaat een woordenwisseling met een omstander. Het slachtoffer wordt zwaar mishandeld door deze man en liep hierbij ernstig letsel op. Er is nog onduidelijk wat zich precies heeft afgespeeld deze nacht. Daarom vragen we de hulp van het publiek.

Signalement verdachte

Het gaat om een (jonge)man naar schatting 1.90 meter lang, kort haar, fors van postuur en hij droeg een donkergekleurde jas.

Oproep getuigen

De politie komt graag in contact met getuigen van deze zware mishandeling. Bij voorkeur spreken we graag de taxichauffeur. Tijdens de woordenwisseling stond er ook een meisje / vrouw in de buurt van de verdachte. Zij had bruin lang haar, is ongeveer 1.80 meter lang en droeg mogelijk een spijkerjasje. Helaas is de identiteit van deze getuigen tot op heden nog niet bekend geworden. Daarom doet de politie een oproep aan deze en andere eventuele andere getuigen om zich te melden.

De getuigen kunnen contact opnemen met de politie via telefoonnummer 0900-8844 of bel anoniem met 0800-7000. Ook kunt u tips en camerabeelden direct toesturen via onderstaand tipformulier. Vermeld voor een snelle afhandeling het dossiernummer: 2022200220