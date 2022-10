Schiedammers aangehouden na schietincident

De politie startte direct een onderzoek dat korte tijd later uitmondde in de aanhouding van drie mannen uit Schiedam van 32, 37 en 39 jaar. Deze verdachten zitten nog vast en hun rol wordt onderzocht. Het onderzoek leidde ook tot de vondst van een vuurwapen in een woning in Schiedam, dat in beslag is genomen.

Help de politie

Met de aanhoudingen van de verdachten is het onderzoek niet automatisch klaar. Was u getuige van het schietincident of heeft u meer informatie? Of heeft u een deurbel-, bewakings- of dashcamcamera waarop mogelijk beelden van het incident staan? Dan is uw informatie of zijn uw beelden nog steeds welkom. Neem dan contact met ons op via onderstaande contactmogelijkheden.