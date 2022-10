Geweld tegen opsporingsambtenaar

De verdachte wil zaterdag 15 oktober rond 18u00 in de Singelstraat een voetgangersgebied inrijden. Op het moment dat de BOA's hem een stopteken geven, keert de bestuurder zijn auto en onttrekt zich daarmee aan de staande houding. In een poging de bestuurder alsnog aan te spreken, gebruikt de BOA zijn fiets als barricade. De bestuurder rijdt tegen de fiets en rijdt op de BOA in. Gelukkig komt de BOA niet onder het voertuig terecht. Hij raakt licht gewond. Op de vlucht raakt de bestuurder nog bijna een scooterrijder. Daarna weet hij weg te komen in de richting van de Koepoort. Agenten stellen direct een zoektocht in naar de verdachte en treffen hem in de Bellefleurstraat. Hij zit vast voor nader onderzoek.

Publieke taak

De politie tolereert geen verbaal of fysiek geweld tegen opsporingsambtenaren, politiemensen, hulpverleners en overheidspersoneel en treedt er daadkrachtig tegen op. Wie agressie of geweld pleegt tegen een werknemer met een publieke taak, moet snel en streng worden gestraft.. Met het Openbaar Ministerie is afgesproken dat de strafeis bij geweld tegen medewerkers met een publieke taak wordt verhoogd. Klik hier voor meer informatie over de veilige publieke taak.