Zware aanrijding met dodelijke afloop op A73 - update

Het kind zat samen met haar 36-jarige vader, beide uit Gelsenkirchen, Duitsland, in een van de twee auto’s. In de andere auto zat een gezin met drie kinderen. De inzittenden uit deze auto, een 43-jarige man, 34-jarige vrouw, twee meisjes, 4 en 7 jaar en een jongen, 12 jaar, zijn met onbekend letsel overgebracht naar het ziekenhuis in Maastricht.

De vader van het overleden meisje is overgebracht naar het ziekenhuis in Venlo. De politie onderzoekt de zaak. Op dit moment is nog niet duidelijk wat de aanleiding voor de aanrijding is geweest.

De woonplaats van het gezin dat bij de aanrijding betrokken nog niet bekend. Zodra dit wel het geval is volgt een aanvullend bericht.