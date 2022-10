Aanmeldoproep Camera in Beeld

Bewezen middel

Camera in Beeld kent momenteel ruim 65.000 deelnemers met in totaal ruim 315.000 camera’s. Dit zijn zowel particulieren als bedrijven. Van de particulieren hebben circa 15.000 deelnemers zich in het verleden nog niet aangemeld met hun DigiD. Zij krijgen nu een e-mail van de politie om daar verandering in te brengen.



Karel van Engelenhoven: ‘Camera in Beeld heeft zich al vaak bewezen als een effectief middel, waarmee burgers de politie kunnen helpen om verdachten op te sporen. Daarom vinden we het zo belangrijk dat zo veel mogelijke bestaande deelnemers zich opnieuw aanmelden met hun DigiD. Zo zien wij per straat welke beveiligingscamera’s beschikbaar zijn, wie de eigenaar is en hoe lang de beelden worden bewaard. Dat helpt de politie om vervolgens sneller en gerichter camerabeelden op te vragen na bijvoorbeeld een inbraak, (woning)overval of ander misdrijf. Zo houden we samen de wijk veilig.'

Efficiënter

Voorheen was het actueel houden van de informatie in het systeem Camera in Beeld een arbeidsintensieve klus voor de politie. Als mensen zich nu eenmalig opnieuw aanmelden met hun DigiD, krijgen ze daarna jaarlijks een e-mail van de politie waarin hen gevraagd wordt zelf hun gegevens te controleren en indien nodig te wijzigen. ‘Dankzij DigiD zijn de gegevens uit het systeem gekoppeld aan de camera-eigenaar. Deze informatie is alleen voor de deelnemer in te zien via Politie.nl en voor politiemedewerkers binnen de opsporing', aldus Van Engelenhoven.

Herinnering

Vanaf 17 oktober krijgen particulieren die deelnemen aan Camera in Beeld een e-mail. Dat wordt verspreid gedaan; sommige deelnemers krijgen later in oktober of november deze e-mail. Als deelnemers zich na reminders niet opnieuw aanmelden, worden hun gegevens uit het systeem verwijderd. ‘Dat zou natuurlijk eeuwig zonde zijn, want deze hulp van burgers is juist zo waardevol. Daarom hopen we op veel aanmeldingen, van bestaande deelnemers en wellicht ook van nieuwe.'

Meer informatie

Mensen kunnen zich aanmelden voor Camera in Beeld via het witte blok op de homepage van Politie.nl

Op deze pagina staan tips waarmee uw camerabeelden goed bruikbaar kunt maken voor de politie.