Trein doorboort stilstaande bus

De hulpdiensten kregen maandag 17 oktober 2022 om 09.48 uur een melding van een ernstig ongeval op de spoorwegovergang aan de Marconilaan. Brandweer, politie en ambulancedienst gingen onmiddellijk ter plaatse. Daar bleek dat een trein een lijnbus doorboord had die midden op de overgang tot stilstand was gekomen. In de bus zaten geen passagiers. De 67-jarige chauffeur kon nog tijdig de bus verlaten. De passagierstrein was via Roosendaal onderweg naar Vlissingen. De buschauffeur is in een ambulance nagekeken. Hij raakte niet gewond. Ook in de trein met 85 passagiers raakte niemand gewond. Wel waren er twee reizigers met lichte hoofdpijnklachten.



Onderzoek

Volgens de buschauffeur was er sprake van een technisch probleem waardoor de bus precies op de overgang stil viel. Een verkeersongevallenanalist, medewerkers van de Verkeerspolitie en de Landelijke Eenheid doen onderzoek naar de toedracht van het ongeval. Er wordt ter plaatse een sporenonderzoek ingesteld. Ook zal de bus nader onderzocht worden om zo mogelijk vast te stellen waardoor die stilviel. De buschauffeur is formeel als verdachte aangemerkt. Hij zal op een later moment door de politie worden gehoord als de onderzoeksresultaten bekend zijn.