Politie en BOA’s laten tanden zien in strijd tegen stroperij

Al enige tijd ontving de politie signalen dat er in de omgeving van Mill stropers actief waren. Stropers zouden met lichtbakken het aanwezige wild opsporen en vervolgens hun jachthonden erop af sturen waarna het wild op een gruwelijke wijze om het leven wordt gebracht. Deze signalen van stroperij resulteerden in een georganiseerde actie van de politie met de groene BOA’s van Samen Sterk in Brabant en de jachtopzichters van een particulier landgoed.

Geprepareerde auto met 15 gedode hazen

Maandagochtend 17 oktober rond 2.00 uur werden door de BOA’s twee voertuigen gezien tussen enkele weilanden in de omgeving van Mill. Eén van de voertuigen scheen met lichtbundels over de weilanden om wild te spotten. Op basis van deze bevindingen werd, in overleg met de politie, besloten om de voertuigen te gaan controleren.

Eén van de politievoertuigen naderde één van de verdachte voertuigen en gaf een stopteken. Het stopteken werd genegeerd. Eén van de voertuigen keert snel en sloeg met hoge snelheid op de vlucht. Het andere voertuig rijdt met hoge snelheid af op het politievoertuig die ternauwernood een botsing wist te voorkomen. Het voertuig van de handhavers werd daarna frontaal geraakt. Twee mannen uit Eindhoven van 23 en 33 jaar werden daarop aangehouden. Dit ging echter niet zonder slag of stoot, een van de verdachten verzette zich maar werd na een korte worsteling en met behulp van een diensthond aangehouden.

Een derde persoon wist op eigen kracht het voertuig te verlaten en rende de duisternis in en wist te ontkomen. Deze persoon is tot op heden spoorloos. De auto van de verdachten ligt volledig in puin na de botsing en was speciaal geprepareerd voor de jacht, door o.a. aangepaste extra verlichting. Ook werd er in de auto een zak met 15 gedode hazen met bijt- en scheurwonden gevonden.

Waslijst van strafbare feiten

Politiemensen die in de omgeving surveilleerden zagen na enige tijd het tweede voertuig rijden. Bij het zien van de politie ging deze er met hoge snelheid vandoor, waarop er een korte achtervolging plaats vond. Deze eindigde voor het verdachte voertuig in een droge sloot. Twee verdachten, een 62-jarige man uit Helmond en een 34 –jarige man uit Nistelrode werden aangehouden.

De verdachten worden diverse feiten ten laste gelegd waaronder poging doodslag/zware mishandeling, rijden met valse nummerplaten, wederspannigheid, dierenmishandeling en diverse overtredingen wet natuurbescherming. In totaal zijn er in beide auto’s 6 hazenwindhonden aangetroffen. De honden zijn in beslag genomen.

Stroperij

Stroperij is een ernstig milieu delict waar bij niet toegestane middelen worden gebruikt om de dieren op een gruwelijke wijze te doden en deze vervolgens te verkopen. De stropers zetten geregeld hazewindhonden in, die door hun lichaamsbouw erg geschikt zijn voor de jacht. De dieren worden in de nacht met een felle lamp of andere apparatuur opgespoord, waarna de hazewindhonden uit voertuigen worden gelaten en het wild achtervolgen, vangen en doodden. De vaak uitgeputte dieren hebben geen schijn van kans.