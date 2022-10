Fietsendief zwemt Maas over

De verdachte had in het centrum van Venlo een fiets gestolen. Een aantal mensen ging achter de man aan en probeerde hem te overmeesteren. Desondanks wist hij aan hen te ontkomen en sprong bij de Maaskade in de rivier. In de duisternis verdween hij vervolgens uit zicht.

De brandweer hielp mee met de zoektocht waarbij een boot en warmtescan camera's werden ingezet. Uiteindelijk werd de man aan de kant van Blerick met behulp van deze apparatuur ontdekt in struikgewas langs de Maas waar hij zich verstopt hield. Na onderzoek door ambulancepersoneel is de man aangehouden.