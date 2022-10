Verdachten straatroof Van Eeghenstraat aangehouden

Het 33-jarige slachtoffer raakte bij dit ernstige incident licht gewond. Rechercheurs die deze zaak in behandeling hadden hebben mede door gebruik te maken van videomateriaal uit de omgeving de verdachten kunnen opsporen. Afgelopen vrijdag werd op het Waterlandplein een 26-jarige verdachte aangehouden en vanochtend vroeg werd op IJburg een 19-jarige verdachte aangehouden. Het slachtoffer van de beroving is in kennis gesteld van deze aanhoudingen. Het onderzoek is nog in volle gang. Beide verdachten worden morgen voorgeleid bij een rechter commissaris.