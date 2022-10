Agenten houden man aan voor drugshandel

De verdachte werd in zijn auto staande gehouden omdat ze het vermoeden hadden dat de man kort daarvoor drugs zou hebben verkocht aan een persoon. Toen ze de auto benaderde roken ze direct een henneplucht, ook leek de man zenuwachtig te zijn. Hij kon geen identiteitsbewijs laten zien. Daarop werd hij gefouilleerd om te kijken of hij misschien wel legitimatie op zak had. Tijdens de fouillering vonden de agenten verschillende zakjes met drugs, vermoedelijk hennep, bij de man. Hierop is de man aangehouden en ingesloten voor verder onderzoek.