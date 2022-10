Negen verdachten aangehouden, vele vondsten

Start onderzoek

De recherche in Eindhoven doet sinds november 2019 onderzoek naar een organisatie die zich op grote schaal bezighoudt met de productie en handel van synthetische drugs en het witwassen van crimineel vermogen. De afgelopen jaren werd een groot aantal drugslabs opgerold en werden meerdere personen aangehouden en vervolgd. Met de arrestaties van gisteren denken politie en het OM enkele spelers achter een deel van deze labs te pakken te hebben. Er zijn 9 mannen aangehouden in de leeftijd van 26 tot 74 jaar. Ze zijn afkomstig uit Eindhoven, Best en Oirschot. Eén van hen, een 41-jarige man, was al gedetineerd en is in zijn cel aangehouden. Ze worden onder andere verdacht van witwassen, de productie en handel in synthetische drugs en deelname aan een criminele organisatie.



Doorzoekingen

Na de aanhoudingen in Eindhoven, Oirschot en Best begon de politie met doorzoekingen van een groot aantal panden. Het ging om meer dan veertig woningen en bedrijven in Eindhoven, Best, Nuenen, Oirschot, Helmond, Zandvoort, Den Bosch, Waalre, en Oeffelt. In Spanje vonden doorzoekingen plaats van twee woningen in Málaga en Marbella. De politie zocht naar zaken die in verband kunnen worden gebracht met de productie van en handel in synthetische drugs. Ook is gezocht naar geld en luxegoederen. Bij de actie waren in totaal ruim 1.000 opsporingsambtenaren betrokken.



Vele vondsten

Een aantal verdachten is aangehouden op de woonwagenlocatie aan de Heezerweg te Eindhoven. Deze locatie grenst aan het buitengebied. Het bosperceel is onderdeel van het zoekgebied. Op het terrein zijn zeker acht doorzoekingen van woningen gedaan. Het gaat onder meer om woningen van de aangehouden verdachten. Ook in en om het terrein wordt gezocht door specialisten van de politie en defensie. De bewoners moesten hun woningen verlaten tijdens het onderzoek en kunnen later terugkeren.

Bij de zoekingen die gisteren en vandaag zijn uitgevoerd, zijn veel zaken aangetroffen. In totaal zijn zo’n 40 locaties doorzocht waarbij ook de nodige verborgen ruimtes werden gevonden. Aangetroffen zijn vuurwapens en munitie, jachtgeweren met munitie en een luchtdrukwapen. Ook zijn grote sommen geld gevonden, soms verstopt onder de grond of in verborgen ruimtes in en bij de zoeklocaties. In totaal gaat het om meer dan een half miljoen euro in contanten en mogelijk ook cryptocurrency. De zoekploegen vonden ook de nodige drugs en benodigdheden voor de vervaardiging ervan. Naast kleine hoeveelheden hasj, cocaïne en amfetamine vonden we 10 kilo crystal meth, en 65 zgn ponypacks, 2 liter PMK, enkele kilo’s BMK glucidezuur, mapa grondstoffen en hennep benodigdheden. Ook andere benodigdheden voor de productie van synthetische drugs zoals ketels, ketelonderdelen en gasflessen werden in beslag genomen. In Oeffelt werd bovendien een drugslab in opbouw aangetroffen. Hier was nog geen sprake van productie-activiteit. Bij de zoektochten werden op verschillende adressen ook zakken vol dure horloges aangetroffen. Daarnaast is een grote hoeveelheid kleding, 136 kilo zwaar vuurwerk en een aantal manegepaarden en bijna 30 auto’s en een scooter in beslag genomen. Tenslotte is er een zgn ‘jammer’, een aantal gsm telefoons, laptops, gegevensdragers en encryptietelefoons gevonden die nader onderzocht gaan worden. Vanwege de grote hoeveelheid in beslag genomen goederen verwacht het team nog enige tijd nodig te hebben om het totaal van de gevonden zaken volledig in beeld te krijgen.



Verder onderzoek

Het onderzoek gaat de komende weken volop verder. De aangehouden verdachten zitten vast en worden verhoord. Ze zitten in volledige beperkingen en mogen geen contact hebben met de buitenwereld. Om die reden zijn politie en het OM terughoudend met berichtgeving over de zaak. De verdachten worden donderdag 20 oktober voorgeleid aan de rechter-commissaris. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten.