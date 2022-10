Verdachte in zaak wapen- en drugsvondst aangehouden voor ontvoering en marteling

Driebergen-Rijsenburg / Vught - In een onderzoek van de afdeling Opsporing van de Dienst Infrastructuur (Landelijke Eenheid) is op maandag 17 oktober 2022 een 35-jarige man aangehouden in de PI in Vught. Deze man is eerder op 9 november 2021 als verdachte aangehouden in een onderzoek naar een grote wapen- en drugsvondst in Eindhoven. Hij wordt nu ook verdacht van een ontvoering en marteling.