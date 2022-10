Drie aanhoudingen na schietincident in juni

Het schietincident vond plaats op de kruising van de Adelaarslaan met de Reigersweg in Apeldoorn, op 7 juni rond 21:00 uur. De politie is direct een onderzoek gestart. Dit heeft geleid tot de aanhouding, gisterochtend, van de drie mannen van 20, 21 en 22 jaar oud uit Apeldoorn. Vroeg in de ochtend heeft de politie drie gelijktijdige invallen gedaan in de woningen van de verdachten. De toedracht van het schietincident wordt nog onderzocht.

2022253346 ^JH