Twee verdachten aangehouden voor woningoverval aan de Klipgriend

Woningoverval aan de Klipgriend

Het is donderdag 5 mei als om 15.45 uur wordt aangebeld bij de bewoners. Drie mannen in donkere kleding bedreigen de bewoner met wapens. Niet veel later gaan zij er weer vandoor op één scooter. De politie startte direct een zoektocht naar de drie mannen.

Signalement en beelden

De drie verdachten zijn vastgelegd op beeld. Hieruit blijkt dat het gaat om drie mannen met het volgende signalement:

Helemaal zwart gekleed

Zwarte bivakmuts en capuchons

Handschoenen

Donkere huidskleur

Rond de 20-25 jaar

Tussen de 1.80 en 1.90 meter

Heeft u meer informatie over de derde verdachte?

Mede door hulp van getuigen en binnengekomen tips, kon de politie twee verdachten aanhouden. We zijn nog opzoek naar een derde verdachte. Herkent u bovenstaande signalementen van de verdachten en/of de scooter? Of heeft u andere informatie met bijvoorbeeld beelden die ons kunnen helpen in het onderzoek? Geef uw tips door via onderstaand tipformulier of bel 0900-8844. U kunt ook anoniem melden via 0800-7000.