Getuigen en camerabeelden gezocht na woningoverval

In de ochtend rond 10:15 uur kwam bij de meldkamer een melding binnen van de woningoverval. Kort daarvoor kwam er onbekende man aan de deur. Toen één van de bewoners opendeed, kwamen twee mannen de woning binnen. Zij bedreigden de aanwezigen met een vuurwapengelijkend voorwerp en eisten goederen. Eén van de bewoners kon nog snel wegkomen uit de woning. Hij liep daarbij licht letsel op. De overvallers verlieten daarna de woning en gingen ervandoor. De politie ging direct met meerdere eenheden en een helikopter naar het adres. Er werd in de omgeving gezocht naar de verdachten, maar deze werden niet meer aangetroffen.



Signalement

De eerste verdachte was rond de 1,80 m. lang, met een licht getinte huidskleur en een normaal postuur. Hij had was volledig in het zwart gekleed en had zijn gezicht bedekt met een bivakmuts. De tweede verdachte was iets kleiner, rond de 1,70 m. lang en had een dun postuur. Ook hij was helemaal in het zwart gekleed. De verdachten zouden mogelijk weggereden zijn met donkerkleurige personenauto in de richting van de Spaarndamseweg. De politie sluit niet uit dat naast de genoemde twee verdachten er nog meer personen betrokken zijn bij de overval.



Getuigenoproep

Voor het onderzoek is de recherche nog op zoek naar getuigen en camerabeelden. Heeft u mogelijke de overvallers voor of na de overval in de buurt van het Weltevredenplein gezien? Heeft u een camera bij uw woning, bedrijf of auto en heeft u beelden van mogelijke betrokkenen? Of heeft u andere informatie over deze zaak? Neem contact op met het onderzoeksteam via telefoonnummer 0900-8844 of bel anoniem met 0800-7000. Ook kunt u uw tips en beelden direct toesturen via het tipformulier.



2022217793 / 2022217805