Politie houdt twee verdachten straatroof aan

De twee zouden op vrijdag 17 juni een verkoopafspraak hebben gehad met een vrouw. Ze zouden haar vervolgens, onder bedreiging van een vuurwapen, hebben beroofd van haar telefoon.

De politie stelde direct een uitgebreid onderzoek in en riep daarbij onder andere de hulp van het publiek in via een getuigenoproep. Ook hield de politie een buurtonderzoek. Tijdens het onderzoek troffen agenten in de Jan Grewenstraat een vuurwapen aan. Het onderzoek zette zich voort en leidde naar de dinsdag aangehouden verdachten. Ze zijn voor nader onderzoek en verhoor in de cel gezet.