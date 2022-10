Getuigen gezocht na beschieting pand Amstelveen

Omstreeks 02:46 uur krijgt de politie een melding dat een pand in Amstelveen is beschoten. Er gaan direct meerdere politie-eenheden die kant op en treffen geen gewonden maar wel meerdere inslagen en hulzen aan. De inslagen zitten in een pand welke eerder ook al doelwit was van een beschieting. De recherche en forensische opsporing doen onderzoek naar de toedracht van dit incident.

Heeft u iets van dit schietincident gezien of vast gelegd? Bijvoorbeeld verdachte personen of voertuigen in de omgeving, laat het ons weten via de onderstaand mogelijkheden. Dit kan ook anoniem.

Zaaknummer: PL1300-2022221475