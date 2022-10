Getuigenoproep aanranding Leidseplein

Amsterdam - De politie is op zoek naar zowel een verdachte als twee heldhaftige jonge mannen in verband met een aanranding. In de vroege ochtend van zondag 09 oktober 2022 is er nabij de bushalte van het Leidsebosje een vrouw op straat aangerand door een onbekende man. Gelukkig werd het slachtoffer geholpen door twee getuigen die de verdachte aanspraken op zijn gedrag.