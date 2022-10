Dollemansrit eindigt in aanhouding

De bestuurder haalde zeer gevaarlijke capriolen uit

Omdat de bestuurder van de witte auto gevaarlijk rijgedrag vertoonde, probeerden meerdere politievoertuigen de auto tot stilstand te brengen. De bestuurder reed tijdens zijn vlucht over fietspaden, voetpaden en tegen het verkeer in om te ontkomen. Op de Rotterdamseweg maakte de verdachte nog een plotselinge manoeuvre het fietspad op, waardoor fietsers opzij moesten springen. Uiteindelijk kon de auto daar door agenten staande gehouden worden. De achtervolging vond plaats in de omgeving van de Schoemakerstraat, Westlandseweg, Voorhofdreef en de Kruithuisweg en duurde circa 15 minuten. Twee politieauto’s raakten door de achtervolging beschadigd.

Aanhouding met inzet van het stroomstootwapen

De bestuurder weigerde meerdere keren om mee te werken aan zijn aanhouding en vervolgde daarbij steeds zijn weg door Delft. Agenten waren bij zijn aanhouding uiteindelijk genoodzaakt om het stroomstootwapen in te zetten. In alle gevallen moet van het gebruik van het stroomstootwapen een geweldsrapportage worden opgemaakt, zoals dit bij alle geweldsaanwendingen gebeurt. Deze geweldsinzet wordt vervolgens beoordeeld.

Bel 0900-8844 als u slachtoffer was

Mogelijk was u slachtoffer van het gevaarlijke rijgedrag van de bestuurder van de kleine witte auto. Of raakte uw personenauto of ander voertuig beschadigd door de achtervolging. Neem dan contact op met de politie Delft via 0900-8844. Ook komt de politie graag in het bezit van camerabeelden die gemaakt zijn van de achtervolging.

Het rijbewijs van de verdachte is ingenomen

De 26-jarige man zit nog vast en zijn rijbewijs is door de politie ingevorderd. Er is een bloedproef bij hem afgenomen, omdat hij wordt verdacht van het rijden onder invloed. Het onderzoek naar het gevaarlijk rijgedrag is nog in volle gang, omdat de politie nog slachtoffers en getuigen wil horen. Een aantal verkeersdeelnemers moesten plotseling uitwijken voor de gevaarlijke capriolen die de bestuurder van de auto uithaalde zondagmiddag in Delft. De politie komt graag met hen in contact via 0900-8844.



In de auto van de verdachte troffen agenten een aantal lachgastanks aan. Deze zijn in beslag genomen.