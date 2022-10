Getuigen gezocht na mogelijk schietincident Puccinistraat

De politie kreeg in de loop van zaterdagochtend de melding dat er die nacht mogelijk schoten waren gehoord. Uit onderzoek bleek dat het incident rond 02.00 uur had plaats gevonden. Agenten troffen meerdere gaten in de ramen van een aldaar gelegen woning. Nader onderzoek moet uitwijzen hoe deze gaten zijn ontstaan. Bij dit incident is er niemand gewond geraakt.

Bestuurlijke maatregel

De gemeente Den Haag is van dit incident direct op de hoogte gesteld waarna de woning op last van de burgemeester voor twee weken wordt gesloten.

Iets gezien?

De politie onderzoekt de zaak. Heeft u in de nacht van vrijdag 30 september op zaterdag 1 oktober iets verdachts gezien in de buurt van de Puccinistraat? Of heeft u op een andere manier informatie die voor het onderzoek van belang kan zijn, bijvoorbeeld in de vorm van camerabeelden? Laat het ons weten.

Informatie kunt u via onderstaande mogelijkheden met ons delen.