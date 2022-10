36-jarige man overleden na steekincident Loderstraat

Agenten die snel op de Loderstraat waren, troffen een zwaargewonde man aan. Hij was neergestoken.

Meteen is er gereanimeerd, maar die hulp mocht niet meer baten. Het gaat om een 36-jarige man uit Rotterdam.



Er werd een zoekslag gemaakt in de omgeving, op zoek naar de dader. Al snel is er in de omgeving een man aangehouden. Het gaat om een 60-jarige inwoner van Rotterdam. Zijn rol wordt onderzocht. Het slachtoffer en de verdachte kenden elkaar; vermoedelijk is er aan het incident een ruzie voorafgegaan.

Heeft u iets gezien of gehoord?

Direct na het incident werd met getuigen gesproken en de Forensische Opsporing onderzocht de plek en het slachtoffer. De politie komt graag in contact met mensen die iets gezien of gehoord hebben ten tijde van het incident. Zo weten we dat er iemand eerste hulp heeft verleend aan het slachtoffer, maar hebben we deze persoon nog niet gesproken. Ook als u camerabeelden heeft, spreken we u graag. Misschien bent u met een dashcamcamera langs het incident gereden en heeft u beelden. Het onderzoek draait volop. Heeft u informatie en nog niet met de politie gesproken? Bel dan met 0900-8844 of tip (anoniem) via onderstaande formulieren.